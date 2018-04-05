Николаевские депутаты от «Оппоблока» Лазута и Кучкарова не подали вовремя декларации о доходах

Лазута и Кучкарова Депутаты Николаевского городского совета от «Оппозиционного блока» Екатерина Лазута и Светлана Кучкарова вовремя не подали электронные декларации о своих доходах и имуществе.

Об этом сообщает движение «Чесно».

В прошлом году Лазута стала одной из 5 депутатов Николаевского городского совета, которые задержали обнародование сведений о своем имуществе больше, чем на месяц. Комментарии Екатерины Лазуты, как и в прошлом году, журналистам получить не удалось. Сначала депутат ссылалась на занятость и прерывала связь, а на третий вызов вообще не ответила.

Светлана Кучкарова объяснила незаполнение декларации своим пребыванием за пределами Николаева. Кучкарова пообещала заполнить декларацию в ближайшее время, когда вернется в город.

- К сожалению, у меня здесь нет под рукой компьютера, поэтому я не отправила декларацию, - сказала она.

Для заполнения деклараций у политиков и чиновников было 3 месяца, с 1 января до 1 апреля.

Напомним, что в прошлом году депутата Лазуту признали невиновной в несвоевременной подаче декларации.