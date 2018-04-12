Руководство «Николаевоблэнерго» допустило неэффективных решений и рисков на 138 миллионов, - Госаудитслужба

В 2016 году на «Николаевоблэнерго» общая сумма неэффективных управленческих действий и рисковых операций составила 137,8 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной аудиторской службы.

Специалисты провели государственный финансовый аудит деятельности «Николаевоблэнерго» и обнаружили значительное ухудшение общего финансового состояния предприятия. Установили, что доходность акций ПАО «Николаевоблэнерго», 70% которых принадлежит государству, по результатам деятельности в 2016 году стала почти вдвое меньше по сравнению с 2015 годом.

Из-за неплатежеспособности и банкротства отдельных потребителей услуг предприятия возникла долговременная дебиторская задолженность, которая в сентябре 2017 года достигла 64,8 миллиона. Почти 48,5 миллионов из этой суммы признаны сомнительным долгом.

«Одним из негативных факторов в деятельности предприятия является предоставление на сегодня уже обанкротившейся компании «Энергосети» беспроцентной возвратной финансовой помощи. На время проведения аудита задолженность составляла более 15 миллионов. Для взыскания этой задолженности «Николаевоблэнерго» уплатило более 200 тысяч гривен судебного сбора, но ввиду банкротства дебитора успешное возмещение сомнительно».

«Принятие руководством ПАО «Николаевоблэнерго» решения о 100% авансировании контрагентов привело к возникновению безнадежной дебиторской задолженности на сумму 4,9 миллиона гривен. Кроме того, есть риск потери финансовых ресурсов общества на уплату штрафных санкций размером 75,6 миллиона за нарушения законодательства по вопросам энергосбережения, допущенных «Николаевоблэнерго» более 10 лет назад», - сообщили в Госаудитслужбе.

Во время аудита выявили ряд нарушений, касающихся руководящего состава предприятия. В частности, на основании коллективного договора «дискриминационного характера» провели расходы на компенсацию стоимости наемного жилья руководителям в целом на 1,5 миллиона гривен. При этом решение о размерах этой компенсации принимали те члены дирекции общества, которые являются непосредственными ее получателями. Также зафиксированы случаи списания топлива на частные транспортные средства работников руководящего состава на сумму почти 3 миллиона гривен без осуществления контроля за этими расходами.

Руководству ПАО «Николаевоблэнерго» аудиторы предоставили ряд рекомендаций. Материалы аудита переданы в Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины. О результатах аудиторского исследования проинформировали Фонд государственного имущества Украины, прокуратуру Николаевской области.

Ранее публиковалось журналистское расследование, в котором шла речь, что «Николаевоблэнерго» сознательно загоняли в долги и активно готовили под приватизацию «нужным людям». В 2017 году сообщалось, что на акции «Николаевоблэнерго» претендуют иностранные компании, но их намерен получить соратник Порошенко.