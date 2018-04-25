«Николаевский судостроительный завод» заявил, что принял на ремонт артиллерийский катер «Аккерман»

В акваторию ГП «Николаевский судостроительный завод» 20 апреля зашел малый бронированный артиллерийский катер БК-02 «Аккерман» Военно-морских сил Украины для проведения текущего докового ремонта.

Об этом сообщили в администрации завода.

«Николаевский судостроительный завод» окажет «Аккерману» комплекс необходимых услуг на технологических мощностях предприятия.

- Специалисты предприятия готовы восстановить техническую готовность катера для дальнейшего выполнения задач в составе боевого ядра ВМС Украины, - сказал генеральный директор ГП «НСЗ» Валерий Калашников.

Специалисты предприятия планируют выполнить работы по очистке и покраске наружной обшивки корпуса, текущему ремонту винто-рулевого комплекса, проверке винтов. Согласно заключенному договору, заявлен также ремонт донно-бортовой арматуры.

Малый бронированный артиллерийский катер «Аккерман» был заложен в 2012 году и вступил в строй ВМС Украины в 2016 году.

Напомним, ранее сообщалось, что с НСЗ (завода имени 61-го коммунара) взыскали более миллиона гривен за некачественный ремонт ракетного катера.