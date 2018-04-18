«В какой-то развитой западной стране никто бы такого не сделал», - глава Киевстара рассказал как Порошенко остановил торги по 4G

Глава компании «Киевстар» Петр Чернышов назвал появление президента Украины на торгах по частотам 4G нарушением.

Об этом он рассказал в интервью для совместного проекта «Экономической правды» и «Зе Интервьюер».

По словам Чернышова, то что президент присутствовал на торгах – это очень странно.

- Аукцион – конкурентное мероприятие с определенными правилами. Если они нарушаются, то чисто гипотетически та сторона, которая проиграла, может оспорить, - отмечает Чернышов.

Он считает, что присутствие президента – это нарушение, так как «он же не просто зашел, а остановил аукцион».

- Когда он зашел, шли торги за второй лот, где победил «Vodafone». И вот он зашел, мы сделали ставку, «Vodafone» сделал ставку – торг закончился, и он пошел выступать на сцену. А за третий лот торг ещё не начинался, фактически аукцион прервался, - отметил Чернышов.

- Я думаю, что в какой-то развитой западной стране никто бы такого не сделал. Государство само установило правила аукциона, и оно же его прервало, как это так? - добавил он.

По словам президента Киевстара, в правилах прописано, что аукцион может прерываться по просьбе операторов, чтобы они могли посоветоваться, позвонить в штаб-квартиру, если произошло что-нибудь чрезвычайное, «не дай Бог кто-то в обморок упал».

- А о том, что президент может прийти и прервать торги, там не написано. То есть это четко против правил было сделано, - подытожил Чернышов.

Напомним, что украинские мобильные операторы купили частоты под 4G почти за 2,5 миллиарда гривен.