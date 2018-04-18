Николаевцы задолжали за отопление ₴125 миллионов – «Николаевоблтеплоэнерго» предупреждает, что при взыскании долга придется платить больше

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» вынужденно активизировать претензионно-исковую работу из-за задолженности абонентов на общую сумму более 125 миллионов гривен.

Об этом сообщатся на странице областного коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» в Facebook.

При этом в «Николаевоблтеплоэнерго» предупреждают, что при принудительном взыскании задолженности абоненту придется заплатить больше, поэтому долг лучше оплатить преждевременно.

Если задолженность сохраняется более одного или двух месяцев, то абоненту пришлют предупреждение в виде сообщения-претензии. Если это сообщение абонент игнорирует, то коммунальное предприятие обращается в суд и в соответствии со статьей 96 Гражданского процессуального кодекса Украины на сумму долга зачислится учет инфляции и 3% годовых, что дополнительно к задолженности будет составлять еще 40%. Также с должника будет взыскан судебный сбор в размере 176,20 гривен.

В случае передачи решения (приказа) суда для принудительного взыскания в Государственную исполнительную службу (ГИС) с должника будет взиматься еще 10% от общей суммы по решению суда, исполнительного сбора в пользу государства.

«Например, при задолженности 4000 гривен заявление в суд будет подано уже на 5600 гривен + Судебный сбор 176,20 гривен = 5776,20 гривен. И в случае подачи в ГИС к сумме 5776,20 гривен добавляется еще 10% исполнительного сбора. Общая сумма долга, которая будет принудительно взиматься с должника, составлять уже вместо 4000 гривен – 6353,82 гривен. Вообще, Ваш долг вырастет более на 60%», – пояснили на облтеплоэнерго.

«Убедительно просим, ​​не доводите до того, чтобы неоплаченная задолженность за тепло привела к увеличению Вашего долга на 60% в результате применения санкций за несвоевременную оплату; к описанию или реализации имущества, наложению ареста на квартиру, машину; запрет на выезд за границу направлению исполнительных документов на удержание из пенсий, заработных плат.

Надеемся, что вопрос будет урегулирован вами в досудебном порядке», – обратились на предприятии и отметили, что уплата долгов поможет своевременно и качественно подготовиться к новому отопительному сезону.

Для заключения договоров реструктуризации можно обращаться по адресу:

– для абонентов Ингульского, Заводского, Центрального районов -проспект Центральный 141-Б, кабинет № 11 или улица Генерала Свиридова 40/1, 4-й этаж

– для абонентов Корабельного района - в помещении ЖЭКа №20 Корабельного района по адресу: улица Рыбная, 1-б, кабинет №8.

Напомним, что в ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» предложили абонентам, которые не имеют возможности оплатить долг по услугам отопления в полном объеме, заключить договор реструктуризации.