Полиция задержала мужчин, которые предложили пенсионерке подвезти в Николаев и ограбили по пути

Полиция задержала двух мужчин, которые предложили пенсионерке подвезти ее в Николаев, а по пути высадили в безлюдном месте и заставили отдать телефон, золотые серьги и 100 гривен.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Николаевской области.

77-летняя женщина обратилась в полицию с сообщением о грабеже и рассказала, что днем 14 апреля неподалеку от поселка Воскресенское в Витовском районе она ждала на остановке общественного транспорта «маршрутку. К женщине подъехали двое мужчина на автомобиле «ВАЗ» и предложили ей подвезти в Николаев.

«Когда женщина села в машину, заметила, что водитель изменил направление движения, и с автодороги свернул в поле. Проехав несколько метров, автомобиль остановился, а мужчины, угрожая расправой, приказали женщине отдать мобильный телефон, золотые серьги и денежные средства. Отобрав ценные вещи, злоумышленники приказали бабушки выйти из транспорта и скрылись в неизвестном направлении», – говорится в сообщении.

Когда женщина вернулась домой, она сразу обратилась за помощью к полицейским и предоставила детальное описание внешности преступников и автомобиля. Принятыми оперативными мерами полиция установила личности злоумышленников – ими оказались двое жителей Снигиревского района.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в возрасте 67 и 38 лет, старший из которых уже имеет криминальный опыт за совершение разбойного нападения. Отобранное имущество изъяли и вернули владелице.

Следователи Витовского отделения полиции продолжают расследование уголовного производства по признакам части 2 статьи 186 («Грабеж»). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от четырех до шести лет. Задержанным сообщили о подозрении, и решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Напомним, в Николаеве неравнодушные прохожие задержали грабителя, который напал на пенсионерку.