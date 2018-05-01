Жители одной из улиц Николаева окапываются: из-за аварии канализационной системы к ним во дворы текут фекалии

В вечер понедельника, 30 апреля, в Николаеве из-за аварии канализационной системы, которая произошла около недели назад, жители домов по улице Лескова окапываются и обкладывают дома мешками с песком, так как к ним во дворы текут фекалии.

Об этом пишет издание «Новости-N».

«На улице Лесковой на проезжей части образовалась множество зловонных озер. Некоторые из них уже «поползли» во дворы к николаевцам. Более того, прямо под ногами проваливается асфальт, при каждом шаге возникает ощущение, что вступаешь в желе. В самых больших «озерах» отчетливо раздается треск — это всё больше подмывается асфальт и образует ямы. Причиной этого всего послужила авария, давшая о себе знать ещё неделю назад в начале улицы у складских помещений. Сегодня вечером поток бурлящей воды из люка больше напоминает Ниагарский водопад», - сообщает корреспондент издание «Новости-N», прибывший на место происшествия.

Как сообщает издание, по словам местных жителей, сбои с канализационной системой были всегда, но зловонные озера и проваливающийся асфальт — это впервые. После очередной аварии сотрудники «Николаевводоканала» несколько раз приезжали на улицу Лескова, однако устранить неполадку так и не смогли. За неделю вода стала подмывать асфальт и теперь покрытие проседает полностью по всей канализационной системе.

Николаевцы, пострадавшие от происшедшего, звонят в разные инстанции, которые могут помочь им решить проблему. Однако из-за праздников их обращения остаются без ответа. На место прибыла только полиция, сотрудники которой приняли заявление и уехали.

Также на место аварии приезжала и служба «Николаевводоканала», которая осмотрев масштаб случившегося уехала. Издание отмечает, что местные жители попытались остановить работников, а в ответ услышали: «Мы сделали всё, что могли».

«Николаевцы не знают, что им делать, и продолжают обзванивать все возможные инстанции. А тем временем к ним во дворы текут реки фекалий и существует угроза провалится под асфальт в вонючие потоки. На данный момент люди окапываются и обкладывают дома мешками с песком», - сообщает издание.

Напомним, ранее сообщалось, что проблему с утечкой канализации по улице Шнеерсона между улицами Спасская и Большая Морская решит только замена коллектора.