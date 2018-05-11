«Для соблюдения социальной справедливости»: в Большой Коренихе, Варваровке и поселке Надбугском немного подорожает тариф на воду

В Николаеве в микрорайонах Большая Корениха, Варваровка и в поселке Надбугском незначительно повысится тариф на воду.

Об этом стало известно в пятницу, 11 мая во время заседания исполнительного комитета Николаевского горсовета.

- В связи с принятием Национальной комиссией постановления №195 и №196 и введением с 1 апреля тарифов по «Николаевводоканалу». Это касается подачи воды в микрорайоны Варваровки, Большой Коренихи, и поселок Надбугский, где стоимость воды намного выше, чем по тарифам Елена Болычевская водоконала. Поэтому для соблюдения социальной справедливости водоканал просит установить тарифы на уровне утвержденных Нацкомиссией, - сообщила начальник отдела цен и ценовой политики Елена Болычевская.

На данный момент тариф, согласно решению исполкома от 9 июня 2017 года, составляет: на перекачку воды (без использования внутреннедомовых сетей) - 8,664 гривен / метр кубический (с НДС) и на перекачку воды (с использованием внутреннедомовых сетей) - 9,288 гривен / метр кубический (с НДС).

В частности, первый вице-мэр Владимир Крыленко поинтересовался какие будут изменения для населения, на что Болычевская отметила, что будет незначительное повышение тарифа.

- Изменения будут на увеличение на 6 и 9 копеек соответственно, - отметила она.

Александр Садыков (справа) В свою очередь, Александр Садыков был возмущен тем, что всем членам исполкома не раздали соответствующие материалы и документы и отказался голосовать за этот вопрос.

- В документах есть только проект решения и все, а то о чем вы говорите и ссылаетесь на документы НКРЕКУ, и еще что-то, я их не видел, никакой пояснительной записки. За такие вопросы лично я голосовать отказывать, - сказал Садыков

При этом, Болычевская отметила, что к пояснительной записке были приложены постановления Нацкомиссии и остальные документы тоже.

В итоге почти все члены исполкома, кроме Садыкова положительно проголосовали за данное повышение.

Напомним, что ранее в КП «Николаевводоканал» обращали внимание абонентов на изменение тарифов на централизованное водоснабжение и водоотвод, услуги по централизованному снабжению холодной воды, водоотведения (с использованием внутридомовых систем), которые вступают в силу с 1 апреля 2018 года.