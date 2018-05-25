Цены на газ для украинцев могут увеличиться на 60-70%

Повышение цен на газ для населения до рыночного уровня приведет к их увеличению на 60-70%.

Об этом сообщил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, сообщает Укринформ.

«Сейчас пересмотр составляет + 60-70%», — сказал Вовк.

Также он отметил, что если бы вопрос пересмотра тарифов был бы решен сразу, когда его инициировал Международный валютный фонд, то повышение было бы в пределах 10-15%.

Напомним, ранее Госдеп США напомнил Украине о необходимости создания антикоррупционного суда и повышении тарифа на газ.