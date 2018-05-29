«Николаевоблтеплоэнерго» завершило изоляцию теплосетей - будут служить не менее 25 лет

ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» завершило изоляцию 25,4 километров воздушных теплосетей за средства Всемирного банка.

Об этом сообщается на Facebook-странице предприятия.

«Николаевоблтеплоэнерго» завершило работы по изоляции основного объекта воздушных теплосетей с использованием спиро оболочки и вспененного полиуретана на средства Всемирного банка в рамках проекта «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения в Украине».

Работы по замене старой изоляции выполнялись производителем предизолированные труб ООО «Энергоресурс Инвест» города Львова. Запланировано к замене было около 25,4 км сетей разного диаметра: от 50 до 720 мм.

- Основная цель, которую предприятие ставило перед собой - это замена рубероида и минеральной ваты, которые нуждаются в постоянном уходе и очень быстро становятся непригодными для использования, а затем теплосети несут большую теплопотери. Например, теплоотдача минеральной ваты, которая впитала в себя воду, возрастает до 10 раз. Теплопотери старой изоляции составляют 0,052 киловатт на метр на Цельсий. А в новой изоляция - 0,027 киловатт на метр на Цельсий. Таким образом, мы вдвое уменьшили тепловой сопротивление, - прокомментировал главный инженер «Николаевоблтеплоэнерго» Кирилл Куприй.

Что касается спиро оболочки, то благодаря высоким антивандальным свойствам и высокой герметичности, теплосети будут служить не менее 25 лет.

- Замена 25,4 км теплосетей дает возможность сэкономить предприятию на закупки энергоресурсов 8 миллионов 700 тысяч гривен за отопительный сезон. Уменьшив теплопотери, мы сократили расходы на закупку энергоресурсов, - добавил Куприй.

В целом работы по замене изоляции были проведены по 19 адресам в разных районах города Николаева.

Как известно, «Николаевоблтеплоэнерго» участвует в реализации всеукраинского проекта, финансируемого Всемирным Банком, «Повышение энергоэффективности в секторе централизованного теплоснабжения в Украине». Проектом предусматривается кредитование украинских теплогенерирующих предприятий на сумму более 300 миллионов долларов. Николаев подписал договор на общую сумму в 27 миллионов 700 тысяч долларов.

Напомним, что 16 мая члены депутатской комиссии поддержали выделение 35 миллионов гривен для ОКП «Николаевоблтеплоэнерго» на погашение долгов по налогам и выплату зарплат сотрудникам.