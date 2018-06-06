Состояние Ахметова за год увеличилось на четверть, - Bloomberg

Украинский бизнесмен Ринат Ахметов оказался на 282 месте в мировом рейтинге миллиардеров.
Об этом сообщает Bloomberg.
Его капитал составляет 6,01 млрд долларов. Согласно данным рейтинга, за последний год состояние украинского олигарха выросло на 1,3 млрд долларов.
Другие украинцы в рейтинг не попали.
Самым богатым человеком мира стал Джефф Безос. Его капитал оценили в 138 млрд долларов.
В первой пятерке: Билл Гейтс (93,8 млрд долларов), Уоррен Баффет (82,5 млрд долларов), Марк Цукерберг (78,7 млрд долларов) и Бернард Арно (77,7 млрд долларов).
Напомним, Ахметов, Коломойский и Боголюбов возглавили список самых богатых людей Украины.