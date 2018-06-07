Нацбанк понизил курс золота до ₴338 тысяч за 10 унций

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 июня текущего года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,09% до 338,00 тысяч гривен за 10 тройских унций.

Об этом свидетельствуют данные по официальным курсам банковских металлов на сайте регулятора.

Золото – 338 003,62 гривен за 10 тройских унций (-325,65 гривен или -0,09%); Серебро – 4 300,08 гривен за 10 тройских унций (+9,06 гривен); Платина – 236 975,26 гривен за 10 тройских унций (+995,40 гривен); Палладий – 263 916,16 гривен за 10 тройских унций (+4939,37 гривен).

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентным ценам. Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы.

Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.