Европарламент одобрил предоставление Украине кредита в миллиард евро

Европейский парламент проголосовал за предоставление Украине кредита в 1 млрд евро.

Об этом сообщил журналист «Радио Свобода» в Брюсселе Рикард Йозвяк.

По его словам, первый транш может быть выплачен уже в сентябре этого года.

«EП проголосовал за новую макрофинансовую помощь в 1 млрд евро Украине. Если все пойдет хорошо, первый транш может быть выплачен в сентябре», - написал журналист.

Стоит отметить, что за предоставление финансирования проголосовали 527 деупатаов, а против - 124.

Как известно, 22 мая 2015 года на саммите «Восточного партнерства» в Риге Украина и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании относительно предоставления макрофинансовой помощи Украине на 1,8 миллиарда евро. Первый транш Украина получила еще в 2015 году.

Но 19 мая 2016 года председатель миссии Европарламента по бюджетному контролю Инге Грессле заявила, что Украина еще не выполнила условия для предоставления ей 800 миллионов евро макрофинансовой помощи со стороны ЕС. Она допустила возможность прекращения выплаты макрофинансовой помощи Украине в случае непроведения реформ.