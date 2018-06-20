Жительница Николаева просит о помощи в обследовании больного сына

Семья 18-летнего николаевца Виталия Бузника просит о финансовой помощи в сборе средств на его обследование.

Об этом редакции «Преступности.НЕТ» сообщила мама подростка Наталья Бузник.

Виталий более двух лет назад перенес операцию по удалению опухоли головного мозга – диагноз Медуллобластома ЗЧЯ. Месяц находился в реанимации, не приходил в себя, сам не дышал. Последствия после операции тяжелые. Тетрапарез всех конечностей, нарушение функций тазовых органов, он плохо разговаривает, постоянные головокружения. Прошел 4 цикла химиотерапии, две из них высокодозные, 33 сеанса лучевой терапии и 5 поддерживающих химий.

Сейчас основное лечение завершено, Виталий на данный момент находится дома,в лежачем состоянии, в памперсах. К нему приходят врачи, реабилитологи занимаются, есть небольшие результаты, но до полного востановления путь еще долгий.

Сейчас парню нужно срочно сделать контрольное МРТ спинного и головного мозга с контрастом, стоимостью 8 тысяч гривен. Для матери Виталия эта сумма не подъемная на данный момент.

«Только благодаря вашему неравнодушию, Виталя смог пройти курс лечения. Впереди еще долгий путь, и ему очень нужна Ваша поддержка. Просим Вас, не оставляйте его на пол пути к выздоровлению! Благодарим Вас, за Ваши добрые сердца», - пишет женщина.

Реквизиты для помощи:

Мама Бузник Наталья Анатольевна: 0933340850;

карта Приват Банка 5168 7573 5741 3055 Бузник Виталий Валентинович.