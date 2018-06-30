«Систематически не выполняет условий договоров»: Государственная зерновая компания недополучила почти ₴23 миллиарда дохода

Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины систематически не выполняет условий договоров по реализации зерновых, на основании которых получены кредитные средства, и поэтому в течение 2015-2017 лет потерян дополнительный доход на сумму почти 23 миллиарда гривен.

Об этом говорится в отчете Госаудитслужбы по результатам проверки корпорации за 2015-2017 годы, выдержку из которого публикует проект «Марлин».

В отчете аудиторов отмечено, что с самого начала существования результатом деятельности зерновой корпорации стала хроническая убыточность.

Контроль за целевым использованием кредитов, привлеченных под государственные гарантии был возложен на Минагрополитики. Однако, аудиторы зафиксировали неудовлетворительный контроль со стороны министерства.

В аудите говорится, что корпорация является участником государственной программы от 2012 года, когда между Министерством аграрной политики и Экспортно-импортным банком Китая заключен меморандум, согласно которым ГПЗКУ получает кредит на 12 миллиардов гривен (по тогдашнему курсу 1,5 миллиарда долларов США) под государственные гарантии для осуществления поставок зерновых Китайском импортеру - ССЕС.

В частности, Госудитслужба установила рисковые операции, по которым государство может быть вынуждено немедленно уплатить всю сумму китайского кредита и других дополнительных выплат, что вместе составляет более 40 миллиардов гривен, и которую зерновая корпорация не может погасить из-за неплатежеспособности и полной зависимости от кредитных средств.

Согласно заключенному договору, зерновая корпорация обязуется все поступления по кредиту использовать на приобретение сельскохозяйственной продукции для последующей ее продажи ССЕС и поставлять ежегодно не менее 4 миллионов тонн зерна кукурузы и других зерновых.

Наряду с этим неэффективные управленческие решения должностных лиц корпорации и отказ ССЕС заключать контракты на такую ​​поставку привели к не обеспечению минимального объема поставок зерновых.

Аудиторы отмечают, что в корпорации отсутствует механизм действий в случае непринятия ССЕС условий поставки зерновых, это может привести к поднятию вопроса об использовании кредита на сумму около 17 миллиардов гривен, потраченных на приобретение зерновых, которые поставили другим контрагентам и предъявлению требования со стороны ССЕС немедленно уплатить всю сумму китайского кредита.

Причиной кризисного финансового состояния предприятия аудиторы видят частую смену руководства. При этом контракты с временными руководителями не заключались, а следовательно, не была определена их ответственности за эффективную деятельность Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

По данным аналитической системы YouControl, с 2014 года сменилось 7 руководителей ГПЗК.

Напомним, в 2016 и 2017 годах НАБУ задерживало двух экс-руководителей ГПЗКУ в нанесении предприятию многомиллионных убытков.