За первое полугодие 2018 года местные бюджеты пополнились на 12,4 миллиона гривен от лицензий на табак и алкоголь

За первое полугодие 2018 года в местные бюджеты Николаевской области перечислили 12 миллионов 400 тысяч гривен за лицензии на алкоголь и табак.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ГФС в Николаевской области.

В первом полугодии 2018 Главным управлением ГФС в Николаевской области выдано субъектам хозяйствования 3524 лицензии на право розничной торговли алкогольными напитками и табачными изделиями, в том числе 2054 лицензии на розничную торговлю алкоголем и 1470 лицензий на право розничной торговли табаком. По состоянию на 01.07.2018 года, за соответствующие лицензии субъекты хозяйствования уплатили в местные бюджеты 12 миллионов 400тысяч гривен.

Главное управление ДФС в Николаевской области обращает внимание плательщиков акцизного налога, получить лицензию на право розничной торговли алкогольными напитками и / или лицензию на право розничной торговли табачными изделиями можно в Центрах обслуживания плательщиков области, по местоположением торгового объекта, или в управлении контроля за оборотом и налогообложением подакцизных товаров Главного управления ДФС в Николаевской области, по адресу: г.. Николаев, ул. Никольская, 47.