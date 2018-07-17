«Николаевоблтеплоэнерго» обратилось в Николаевский городской совет с просьбой о финансовой помощи

В межотопительный период 2018 года коммунальное предприятие «Николаевоблтеплоэнерго» находится в сложном финансово-экономическом состоянии, при котором не в состоянии выполнить свои платежные обязательства в полном объеме в связи с нехваткой оборотных средств.

Об этом сообщил директор КП «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов.

По словам директора, причин тому несколько. Главная из них – это то, что действующие тарифы на тепловую энергию, установленные постановлением НКРЕКП, являются убыточными в связи с неполным возмещением расходов и отсутствием рентабельности.

Например, в 2018 году предприятие отпустило тепловой энергии и выставило счетов для всех видов потребителей в размере 321,5 миллиона гривен. За этот период потреблено природного газа на 281,5 миллиона гривен, электроэнергии – на 20,3 миллиона гривен, вместе энергоносители обошлись в 301,8 миллиона гривен. Теоретически в распоряжении предприятия остается около 20 миллионов гривен на шесть месяцев для ведения хозяйственной деятельности. При этом только заработная плата с отчислениями за 1 полугодие 2018 года – 32,5 миллионов гривен, а еще необходимо приобрести материалы, провести работы капитального характера, текущие ремонты и работы по модернизации предприятия.

Для компенсации недостаточных средств на покрытие расходов работниками предприятия была проведена работа с потребителями тепловой энергии для погашения задолженности предыдущих периодов, которая по состоянию на 1 января 2018 года составляла 140 миллионов гривен.

Благодаря проведенной работе за первое полугодие 2018 потребителями оплачено 360,5 миллионов гривен, из которых 291 миллиона гривен в соответствии с алгоритмом отчислений, доведенным предприятию НАК «Нафтогаз Украины» (в первом полугодии около 90%), оплачено за природный газ. Общий уровень расчетов потребителей тепла – 112,2%. Задолженность населения уменьшилась, но все же по состоянию на 1 июля 2018 составляет 83,8 миллиона гривен. Общая задолженность за природный газ, с учетом долга предыдущих лет, составляет 166 миллионов гривен. Фактически действующие тарифы обеспечивают покрытие расходов предприятием на 69,9%.

Стоит отметить, что предприятие начисляет плату за отопление только в период отопительного сезона, а на уплаченные потребителями средства проводит производственную деятельность в течение всего года.

И если в предыдущие годы разницу в тарифах предприятию компенсировало государство, то с 2016 года это ложится непомерным бременем на плечи предприятия.

- По состоянию на 1 марта 2018 разница в тарифах составляет 124 миллиона 126 тысяч гривен и увеличивается с каждым днем. Однако эти средства предприятие так и не получило, хотя их компенсация могла бы обеспечить нашу стабильную работу. Решение этой проблемы лежит в компетенции Кабинета министров. На данный момент на предприятии проводится работа по экономии бюджетных средств – сокращение рабочей недели, сокращение части работников, минимальные затраты на материалы, на подготовку к отопительному сезону – но без помощи депутатского корпуса нам не обойтись, - сообщил директор КП Николай Логвинов.

Он объяснил, почему речь идет именно о такой сумме.