Работникам «Николаевского бронетанкового завода» за два месяца задолжали ₴4 миллиона - руководство заявляет, что проблема уже решена

На государственном предприятии «Николаевский бронетанковый завод», которое входит в ГК «Укроборонпром» два месяца не платят заработную плату.

Данную информацию корреспонденту «Преступности.НЕТ» подтвердил директор предприятия Николай Кистрин.

Так, он сообщил, что задолженность за две зарплаты перед работниками составляет 4 миллиона гривен, однако этот вопрос уже решен:

- С завтрашнего дня зарплата будет выплачена, то есть задолженность погасят. У нас есть договоренность с Министерством обороны, а это основной наш заказчик. Они взяли на себя обязательство и подписали все договора, - отметил директор предприятия.

Напомним, суд обязал «Николаевский бронетанковый завод» вернуть Минобороны три миллиона гривен за ненадлежащий ремонт двигателей.