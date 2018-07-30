Порт «Ника-тера» за 6 месяцев 2018 года увеличил отчисления в местный бюджет на 44%

За январь-июнь 2018 года ООО «Морской специализированный порт НИКА-ТЕРА». который входит в Group DF, перечислил более 110 миллионов гривен налогов, сборов и других платежей в бюджеты разных уровней и, таким образом, продолжает оставаться одним из крупнейших налогоплательщиков Николаевского региона.

Об этом сообщает пресс-служба порта.

В частности, отчисления в государственный бюджет Украины составили 77,2 миллионов гривен, а в местные бюджеты предприятие перечислило 33,2 миллионов гривен.

«Благодаря налогам, государственные органы и местное самоуправление получают реальную возможность реализовывать различные проекты и делать жизнь граждан более комфортной. Будучи ответственным налогоплательщиком и работодателем, «НИКА-ТЕРА» за первую половину 2018 года перечислила более 110 миллионов гривен в виде налоговых отчислений, – прокомментировал первый заместитель начальника ТОВ «МСП НИКА-ТЕРА» Анатолий Дворник.– При этом, только в местный бюджет отчисления порта увеличились на 44%, составив более 33 миллионов гривен. Рост данного показателя, в первую очередь, обусловлен увеличением штата сотрудников и повышением фонда оплаты труда на 12% с июня 2018 года».

По словам, и.о. начальника ГНИ в Ингульском районе г. Николаева ГУ ДФС в Николаевской области Ирины Таций, в первом полугодии уплата портом «НИКА-ТЕРА» подоходного налога составила более 15 миллионов гривен, превысив аналогичные отчисления других крупных предприятий Корабельного района Николаева. В результате, по итогу отчетного периода, доля «НИКА-ТЕРЫ» от общих поступлений по Корабельному району города составила 16%.

Кроме уплаты предусмотренных законодательством обязательных платежей, порт «НИКА-ТЕРА» также ведёт активную социальную политику.

«По мере развития бизнеса мы с каждым годом расширяем поле социальной ответственности. Только за 6 месяцев этого года мы уже направили порядка 550 тысяч гривен на развитие социальных проектов и благотворительность, - отметил первый заместитель начальника ТОВ «МСП НИКА-ТЕРА» Анатолий Дворник.– Своей активностью и вовлеченностью мы стремимся к тому, чтобы положительный эффект от работы нашего бизнеса мог ощутить каждый житель Николаева», - подытожил Анатолий Дворник.

В частности, за шесть месяцев 2018 года благотворительная помощь была направлена на улучшение условий учёбы и работы в учебных заведениях Корабельного района, поддержку различных общественных, молодёжных инициатив и спорта. Кроме этого, была выделена финансовая помощь воинским частям, медицинским учреждениям, благотворительным фондам, а также проведён ряд экскурсий для молодёжи по предприятию в рамках профориентации.

СПРАВКА:

Group DF – диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в ряде стран Европы и Азии. В частности, Group DF – один из крупнейших на территории Восточной Европы инвесторов в газораспределительную, химическую, титановую и портовую отрасли. Группа также развивает бизнесы в сферах сельского хозяйства, медиа и недвижимости. Основатель и собственник Group DF – известный украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ.

ООО «МСП Ника-Тера» (г. Николаев, Украина) – современный высокомеханизированный морской порт, входящий в портовый бизнес Group DF.

В порт входят четыре специализированных комплекса (грузовых района): зерновой комплекс, комплекс по перевалке удобрений, комплекс по перевалке сыпучих грузов открытого хранения и комплекс по перевалке наливных грузов.

Порт расположен в Николаевской области вблизи Чёрного моря (на левом берегу Бугского лимана) и владеет 7 коммерческими причалами, длиной около 1600 п. м. Территория порта граничит с железнодорожной станцией «Жовтнева», что обеспечивает удобную логистику для контрагентов порта.

С осени 2011 г. терминал входит в группу компаний Group DF, которая с 2011 по 2017 гг. инвестировала в развитие порта более 1,5 миллиардов гривен. Инвестиции позволили предприятию существенно увеличить свои мощности: вместимость зернохранилищ с 40 до 300 тысяч тонн. Крупнейшими проектами стали строительство современного зернохранилища силосного типа, строительство собственного железнодорожного комплекса и открытие комплекса по перевалке наливных грузов.

В 2017 году терминал принял 129 судов, перегрузив 4,2 миллионов тонн грузов, что на 4% больше, чем в 2016 году.

Общая численность работников предприятия составляет около 1300 человек.

«Ника-Тера» является современным транспортнологистическим узлом, объединяющим в себе различные гидротехнические сооружения, грузоподъемные механизмы, инфраструктурные объекты, многообразные виды транспорта и железнодорожный комплекс, позволяющие конкурировать с крупнейшими портами страны.