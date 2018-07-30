«Lexus», «Jaguar» и даже «Tesla»: Журналисты разоблачили чиновников на махинациях с покупкой элитных автомобилей по цене «Жигулей»

Украинские чиновники декларируют дорогие автомобили «Lexus», «Jaguar», «Land Rover» и даже «Tesla», указывая более чем скромную цену в 48-50 тысяч гривен.

Об этом узнали аналитики проекта «Декларации» от Bihus.info.

Они напоминают, что в январе 2017 года Национальный банк запретил наличные расчеты на сумму свыше 50 тысяч гривень, поэтому, чтобы обойти ограничения, соглашения о продаже автомобилей часто заключаются по заниженным ценам в документах.

«А если еще и покупателем является чиновник - то ему такие сделки выгодны вдвойне, поскольку позволяют избежать вопросов о происхождении состояния», - отмечают авторы расследования.

Их анализ показал, что в 2016-начале 2017 года декларанты приобрели 936 иномарок по цене от 48 до 50 тысяч гривень.

«Самой популярной маркой оказался немецкий «автомобиль для народа» «Volkswagen» - 93 штуки. Также лидерами доверия являются такие японские бренды как «Toyota» (68 шт.) и «Mitsubishi» (58 шт.). Якобы за символические суммы чиновникам удалось стать владельцами 41 «Mercedes-Benz», 30 «Audi», 29 «BMW», - рассказывают журналисты.

По их данным, из автомобилей класса «люкс» в ценовом диапазоне от 45 до 50 тысяч представлены 13 «Subaru», 7 «Lexus», по 3 «Dodge» и «Chrysler», 2 «Land Rover» и даже по одному «Jeep Grand Cherokee» и «Jaguar S-Type».

«Однако настоящим украшением коллекции стала «Tesla Model S» столичной коммунальщицы Татьяны Шуберт стоимостью 50 тысяч гривен», - отмечают исследователи.

Напомним, ранее Николаевская прокуратура сообщала, что привлекла к ответственности за коррупцию депутатов и чиновников – на 54 человека пришлось целых 62 тысячи штрафа.