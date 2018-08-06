«В связи с признанием действий полиции противоправными»: Восстановленные через суд николаевские полицейские получили более ₴6 миллионов компенсации

Главное управление Национальной полиции в Николаевской области с того момента, как была проведена переаттестация личного состава, выплатила 6 миллионов 343 тысячи 200 гривен по состоянию на 31 июля 2018 года восстановленным через суд сотрудникам полиции в качестве компенсации за вынужденный прогул.

Об этом сообщается в ответе на информационный запрос корреспондента «Преступности.НЕТ».

Так, из ответа следует, что при реформировании милиции в полицию было уволено 4 тысячи 840 человек, из которых 3 тысячи 937 - аттестованный состав милиции и 903 - гражданские. При этом под сокращение штата попало 478 человека (381 аттестованный милиционер и 97 гражданских).

В момент увольнения, при расчете было выплачено 3 миллиона 41 тысяча 600 гривен компенсации за неиспользованный отпуск. Также были проведены другие выплаты, предусмотренные законом.

Также в ответе на запрос сообщается, что на должности в УМДВ были восстановлены по решению суда три человека. Еще 20 человек было восстановлено на работу в полиции.

«За период 2016-2017 годов в административные суды полицейскими было подано 240 административных исков (из низ 20 руководящих должностей) относительно оспаривания решений об их увольнении. По решениям судов, в связи с признанием действий полиции противоправными при увольнении по результатам аттестации 2016 года, было взыскано средств за вынужденные прогулы в 2016 году на сумму 1 миллион 761 тысяча 800 гривен, в 2017 году 4 миллиона 310 тысяч 200 гривен, за первое полугодие 2018 года 271 тысяча 200 гривен», - говорится в ответе на запрос.

Напомним, что Главное управление Национальной полиции в Николаевской области за год после того, как была проведена переаттестация личного состава, выплатила 3 миллиона 134 тысячи 15 гривен по состоянию на 1 апреля 2017 года восстановленным через суд сотрудникам полиции в качестве компенсации за вынужденный прогул. В частности, суд восстановил в должности не прошедшего переаттестацию экс-начальника управления кадрового обеспечения УМВД Николаевской области Сергея Билоуса и еще 15 уволенных ранее офицеров милиции.