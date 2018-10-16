Одесская фирма, которая ремонтирует коллектор на Богородичной, выиграла еще два тендера в Николаеве на строительство канализации за 11 миллионов

Одесское ООО «НИМФАН», занимающееся ремонтом канализационного коллектора на улице Богородичной, выиграло в Николаеве еще два тендера на строительство системы канализации в частном секторе Заводского района.

Соответствующие результаты торгов опубликованы на сайте публичных закупок Prozorro.

Первые торги по прокладке канализационных труб в микрорайоне Ялты были завершены 8 октября, заказчиком выступило управление капитального строительства Николаевского городского совета. Изначально заявлялась сумма 7 миллионов 109 тысяч 69 гривен.

На торги подались две фирмы – ООО «Вик Технологии» - предприятие предложило провести канализацию за 6 миллионов 889 тысяч 709 гривен. Еще одна фирма – ООО «НИМФАН» предложила осуществить работы за 6 миллионов 923 тысячи гривен.

В ходе торгов победителем объявили ООО «НИМФАН», поскольку фирма-соперник не предоставила документацию о технике, которая будет нужна в ходе выполнения работ. Закончить работы по по строительству канализационной сети в микрорайоне нужно будет до 20 декабря 2019 года.

Эта же фирма выиграла торги на строительство канализации по нескольким улицам, прилегающим к улице Рюмина. Соответствующий тендер был заявлен на сумму 4 миллиона 189 тысяч 446 гривен.

Изначально на торги подались ООО «Вик Технологии», ООО «НИМФАН» и ООО «Укрспецоборудование». В ходе проведения тендера фирма ООО «Вик Технологии» подала жалобу, в которой указала, что предложение фирмы ООО «НИМФАН» не соответствует тендерной документации. Жалобу будут рассматривать в Киеве 22 октября.

В свою очередь, фирма ООО «НИМФАН», которую объявили победителем, собирается делать ремонт канализации за 3 миллиона 980 тысяч 888 гривен. Работы нужно выполнить до конца декабря 2019 года.

Стоит отметить, что на данный момент с фирмой не подписан договор ни по результатам первых торгов, ни по результатам вторых.

На сайте Open Data Bot сообщается, что фирма ООО «НИМФАН» зарегистрирована в Одессе в 2005-м году. На период июля 2018 года ее уставной капитал составляет 33 тысячи 200 гривен. Руководителями фирмы и конечными бененфициарами являются Игорь Мельничук и Нина Черняева.

Стоит отметить, что эта же фирма выполняет работы по по реконструкции канализационного коллектора по улице Богородичная.