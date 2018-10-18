Порошенко одобрил кредит ЕИБ для «Укрзалізниці» на строительство второго пути «Долинская - Николаев – Колосовка»

Президент Петр Порошенко одобрил ратификацию финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком по проекту модернизации инфраструктуры украинской железной дороги.

Об этом сообщает пресс-служба президента.

«Ратификация соглашения является необходимым условием для вступления в силу и привлечения кредитных средств ЕИБ в размере 150 млн евро, которые будут направлены на строительство второго пути, электрификацию и модернизацию систем сигнализации и связи на направлении Долинская - Николаев – Колосовка», - говорится в сообщении.

Как отмечается, общая стоимость проекта составляет около 300 млн евро и будет софинансироваться за счет кредита ЕБРР.

«Предполагается, что по результатам реализации проекта будет увеличен уровень пропускной способности соответствующего направления и уменьшатся эксплуатационные расходы, что в свою очередь позволит решить проблемы с пропуском грузов в направлении николаевских портов», - заявили в пресс-службе.

Напомним, ранее председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко заявлял, что ратификация финансового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком и дальнейшая модернизация железной дороги на участке «Долинская-Николаев-Колосовка» - это решительный шаг к тому, что николаевцы наконец получат качественное и современное железнодорожное сообщение со столицей.