Собор Саграда Фамилия выплатит Барселоне 36 миллионов евро за 130 лет строительства без разрешения

Саграда Фамилия Одна из популярных туристических достопримечательностей Испании Саграда Фамилия - выплатит городской власти 36 миллионов евро за ведение строительства без лицензии.

Об этом сообщает ВВС.

Так, выплаты в бюджет поступят более чем через 130 лет после того, как церковь начали строить без разрешения от властей города. Совет, который отвечает за строительные работы, будет выплачивать деньги на протяжении 10 лет.

Отмечается, что на эти средства планируют улучшить доступ общественного транспорта к памятнику, а также отремонтировать район вокруг церкви.

В ответ город легализует статус Саграда Фамилия уже в начале 2019 года. Церковь, которую спроектировал архитектор Антонио Гауди, относится к всемирному наследию ЮНЕСКО. Работы по ее строительству начались в 1882 году и все еще продолжаются. Бюджет собора 2018 год составляет 80 млн евро, 50 млн из которых идет на работы внутри храма.

В то же время ежегодно храм посещают 4,5 миллиона туристов.

Ранее сообщалось, что жительница Николаева из-за незаконной стройки вышла на одиночный пикет к горсовету.