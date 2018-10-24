Миссия в цифрах

Относительно ситуации с доставкой в Николаев еще 100 специализированных медицинских кроватей из Голландии.

Получены гарантии на сумму 4000 евро. Еще 2000 евро - и оплата проезда 2-х грузовиков есть научный факт.

Но их еще надо загрузить. 27.10.18. в 8:00 начнется извлечение кроватей из больничных палат голландской клиники и загрузка их в фуры.. Для этого необходимо 5-6 грузчиков. Такие есть в нашем распоряжении после первой загрузки. Оплата их рабочего дня составляет 100 евро на человека. Это Европа. Услуги автопогрузчика составят 200 евро.

За этим процессом буду наблюдать я, прилетевший из Борисполя в немецкий Дюссельдорф и добравшийся на машине нашего голландского друга в город Weert. Обратный путь также самолетом. В понедельник - на работу. Времени на наземные путешествия нет. Полет туда-обратно эконом-классом - около 350 евро.

Время пребывания за границей - 26-28.10.18.

Поездки по месту - на машине голландских друзей.

Ночлег - бесплатно.

Еда, напитки - смешная сумма, у них супермаркеты дешевле наших.

Итого: сопутствующие траты составят 6000 евро за большегрузы и около 1200 на перелеты, оплату грузчиков и автопогрузчика.

7200 евро за 100 кроватей минимальная цена которых на вторичном рынке составляет 400 евро за штуку. А то и больше. Просто кроватей такого уровня на вторичном рынке практически нет. А новая кровать такого типа стоит от 1000 евро, если речь идет о китайской сборке. Гугл в помощь:)

Спасибо всем, кто вышел на связь вчера и тем, кто поможет сегодня.