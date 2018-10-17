«Это откроет ворота для более существенной помощи», - Голландия готова подарить еще 100 спецкроватей Николаеву

Еще сто специализированных медицинских кроватей готовы для отправки в Николаев из Голландии.

Об этом сообщил директор коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Михаил Трофанюк в комментарии «Преступности.НЕТ».

По его словам, партия, которая уже находится в Николаевской области на этапе «растаможки», в то же время в Министерство социальной политики Украины уже отправлены документы, которые подтверждают, что груз гуманитарный.

— Мы сегодня подаем документы на Минсоцполитики и ждем в ближайшее время заседания и положительного решения. Все документы в порядке, - отметил Михаил Трофанюк.

Кроме этого, для кроватей, которые отправятся в больницу скорой медицинской помощи, нужны матрацы, которых пока нет.

— Матрацы, как не проходящие санитарную сертификацию, они не привозятся сюда. Я привожу груз с минимальным количеством нареканий. Такие вещи, как матрацы, я просто взять не могу. (...) Я думаю, те недели, в течение которых кровати приедут в БСМП, кровати уже найдутся. Я сегодня созванивался и с Демьяновым, и с руководителями отделений, еще раз им поставил этот вопрос на первое место, потому что хочется, чтоб кровать приехала на БСМП и тут же «приняла в свои объятья» пациента, а не осталась грузом, -рассказал Трофанюк.

По словам директора КП, по идее подобный вопрос не должен быть в компетенции главврача больницы.

— В чем отличие от той же Голландии – там докторов, которые лечат людей, такие вещи вообще не волнуют. Это вообще не их дело. Здесь у нас все замкнуто на тех, кто должен и лечить, и матрацы выбивать. К сожалению, таковы реалии. То есть, должен заведующий отделением думать не о матрацах, он должен думать о том, как прооперировать, - отметил Михаил Трофанюк.

Следующая партия готова отправиться в Украину уже 27 октября. Однако, поскольку кроватей в два раза больше, расходы на их транспортировку также выросли вдвое. Груз повезут в Восточную Европу, если Украина не заберет его 27 октября.

— Следующая партия ждет нашего приезда в Голландию, 27-го октября в 8 утра. Если я в этот день не приезжаю, эти кровати уходят в Восточную Европу. (...) Кроватей больше ровно вдвое. Эти кровати поместятся в два большегруза объемом где-то по сто кубометров каждый. Проезд большегруза из Голландии в Николаев обходятся примерно в 3 тысячи евро. Два грузовика – 6 тысяч евро, погрузочные условия на один грузовик – порядка 500 евро – четыре грузчика и водитель. Около семи тысяч, - сказал Михаил Трофанюк.

Михаил Трофанюк добавил, что открыл сервис donater.com.ua, который позволит собирать средства на транспортировку следующей партии. В перспективе Голландия, по словам Трофанюка, может помогать Николаеву не только медицинскими кроватями.

— У меня сейчас задача стоит – это обеспечение сбора средств на следующую партию, потому что, это, возможно откроет ворота для более существенной помощи, - добавил Михаил Трофанюк.

Как сообщалось ранее, Голландия готова была бесплатно отдать кровати Николаеву, но нужны были деньги на транспортировку. 3 тысячи евро на эти нужды собрали местные предприниматели.