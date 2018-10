Окно в Европу через «Конкордпласт-2000»

Виталий Алайбов (слева) общается с работником завода В одной из недавних своих публикаций мы освещали работу николаевского завода металлопластиковых окон «Конкордпласт-2000», который возобновил свою работу после противостояния двух собственников. Это стало возможным с приходом третьей стороны, которую представляет Виталий Алайбов.

Кто этот человек, кого он представляет и какие планы у него на Николаевскую область, он рассказал редакции в небольшом интервью.

– Виталий Васильевич, Вы кто сегодня: кризисный менеджер, новый собственник или инвестор?

– Сегодня для успешного ведения бизнеса в Украине необходимо совмещать все ипостаси: специалиста в своем роде деятельности, управленца, аналитика, менеджера, юриста, инвестора и т д. Для того, чтобы не решать проблемы уже по факту, надо изначально грамотно планировать свою работу, предусматривать все, что может возникнуть по ходу деятельности. Но моя практика в области создания систем экономической безопасности предприятий показывает, что вновь испечённые собственники изначально увлечены совершено другими проблемами. И по факту получают ситуации, в которой оказались собственники «Конкордпласт-2000».

Еще вчера они были друзьями детства, кумовьями, а сегодня стали чужими люди. Пренебрежение построения автономной системы безопасности предприятия привело к остановке его в мае этого года. Только наши знания и опыт в перечисленных вами профессиях позволили, чтобы это предприятие осталось «на плаву». Должен Вам сказать, что, изучив ситуацию, я утверждаю, что все, что произошло с ними, произошло не без участия посторонней группы людей из вне. Утверждаю, что эта группа подливала и подливает масло в огонь этого конфликта. Цель этой группы одна – захват предприятия. Они все делали, чтобы один уз учредителей был осужден и оказался за решеткой, а второго учредителя не стало, чтобы они могли остаться единоличными собственниками.

– Вы знаете, кто эти люди?

– Я не следователь и не судья, но по окончанию работы следствия мы сможем узнать правду. Как Вы видели, завод работает, восстановлено повреждённое оборудование, набираются обороты производства, есть рабочие места. Отношения с собственником, отдавшим долю в управление с целью дальнейшего выкупа, оформлены, второй собственник принимает решения – остаться или продать свою долю. Что касается тех, кто хотел нажиться на конфликте, в ближайшее время будут наказаны, согласно законодательству Украины.

– Расскажите нам немного о себе и о вашей трудовой деятельности.

– У меня два образования: педагогическое и экономическое. Это позволило мне 19 лет проработать в сфере образования, 14 лет в области организации экономической безопасности предприятий и охране, и 6 лет в производстве. Первые мои успехи были в области образования – в 1995 году я стал «Учителем года». С 1993 года по сей день я воспитал призеров чемпионатов Мира и Европы по кикбоксингу и карате, чемпионов Украины, которые прославляли и прославляют нашу страну на просторах Европы. С 1995 года по 2004, работая методистом кафедры теории и методики Одесского педагогического института им. К.Д Ушинского, подготовил не один десяток учителей. В 2002 году я со своими друзьями создал компанию, которая занимается обеспечением экономической безопасности предприятий и охраной личности. Примеров успехов в области безопасности не счесть.

Если конкретно, горжусь участием моей польско-украинской компании «Европа Бетон» в строительстве терминала Д аэропорта Борисполь. В 2011 году моя компания по организации системы экономической безопасности и охраны личностей была приглашена для создания системы безопасности киевскому предприятию по производству бетона. На тот момент несколько группировок терроризировали иностранных инвесторов, и работа предприятия была парализована. Все это грозило срывом строительства терминала Д в аэропорту Борисполь, и конечно срывом подготовки к Евро-2012. Мероприятия, проведённые нами, позволили инвесторам сохранить и вернуть инвестиции. Это стало основанием для инвесторов предложить продолжить работу с нами как с партнёрами. Мы создали совместное производственное предприятие «Европа Бетон», которое поставляло бетон для строительства терминала Д. Моя компания работала с компанией Dogus Insaat Ticaret AS — Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.S. — YDA Insaat Sanayi ve Ticaret A.S. Joint Venture (Турция) и компанией Japan Airport Consultants, Inc. (Япония).

Наши мобильные бетонные заводы успешно работают сегодня в Польше в городе Кракове.

– Кроме производства бетона, и теперь уже металлопластиковых окон какие у вас еще есть идеи?

– Ничего не происходит просто так. Все имеет логическое начало и продолжение. Успех мероприятий базируется на заработанном годами авторитете. Давайте открыто скажем, что наличие денег и умение ними работать, защита их – это один из главных инструментов в любом деле. Я верю, что в Украине будут созданы лучшие условия для привлечения инвестиций. Сегодня есть много вопросов. Мой авторитет в кругу моих бизнес-партнеров позволяет мне привлекать необходимые средства и инвестиции для реализации проектов.

В Николаев и область я со своими бизнес-партерами холдинга «ORBIT DEVELOPMENT», в который объединены ресурсы таких компании, как H&MV Engineering, HI TEK, VER HAYS, DJENSTER, готовы реализовать крупный проект в области строительства и энергосбережения. Так же мы готовы поучаствовать в отрасли строительства высоковольтных систем передач и распределения, в проектировании и строительстве подстанций до 400 кв, приведение электросетей в соответствующее европейским стандартам состояние. Сегодня в Украине остро стоит вопрос собственной электроэнергии. Мы с нашими партнерами готовы инвестировать в альтернативные источники электроэнергии: солнечные электростанции, ветроэлектростанции. Мы готовы использовать и внедрить в Николаевской области энергоэффективные системы. При заинтересованности руководства области мы привлечем миллионы инвестиции в этот регион. Все это мы готовы уже начать реализовывать в ноябре этого года. С нашей стороны готовятся предложения для руководства области. Есть желание в ноябре совместно с губернатором и инвесторами провести пресс-конференцию по инвестиционным проектам, также есть желание провести крупный международный форум по энергосбережению с участием руководителей иностранных инвесторов, руководством области и города, и руководителями предприятий. Понимаю, что началу работы предстоит длительный период согласований, как на местах, так и с правительством Украины. Уже сегодня видим заинтересованность руководства области в создании условий для иностранных инвестиций и желание помогать бизнесу Николаева.

А пока начальный проект – окна и энергосбережение.

– В перечисленных компаниях я не услышала ничего о немецкой компании, с которой у Вас были планы сотрудничества. Что-то изменилось?

– Мы провели достаточное количество встреч и переговоров с бывшими и нынешними поставщиками профилей. Это две разные немецкие компании. В работе с ними есть вопросы, требующие проработки. Первое, это получение дешевого, качественного профиля. Сегодня старый поставщик ориентирован только на профиль качественный, но дорогой. У нас есть такие клиенты, которые готовы дорогой продукт покупать, но большинство клиентов могут покупать более дешевый продукт. Второе, новый поставщик обеспечивает нас недорогим профилем, что подходит большинству наших клиентов, поэтому мы не хотим его терять. Есть вопрос деловой этики и выработки формата взаимоотношения между этими двумя иностранными поставщиками. Третье, у нас в планах провести серьезные денежные вливания с целью модернизации оборудования предприятия, приведение его к соответствующим европейским стандартам для дальнейшей трансформации в АО и выведение на IPO с целью привлечения денег и создания классической публичной компании. Есть вопросы согласования конфликта интересов брендов. Будем работать со всеми, кто будет учитывать наши интересы и интересы наших клиентов, обязательно найдем компромисс.

– В недавнем прошлом Вы человек с политическими амбициями. А сегодня только бизнес?

– Я собираюсь жить в Украине и поэтому, пока я жив, я хочу быть полезен своей стране, городу, чтобы наши дети получили хорошие условия для жизни. Поэтому у меня и сейчас есть политические амбиции, которое я собираюсь реализовывать в городе Одессе. Город Николаев при условии развития нашего бизнес-проекта тоже очень интересен. Больше скажу, ваш город мне и моим бизнес-партнерам удобен с точки расположения на юге Украины, логистики и так далее, для реализации наших проектов, поэтому и политика в регионе нам не чужда. Нам небезразлично, какие политики, депутаты, чиновники сегодня управляют Николаевом. Мы изучаем политический олимп города корабелов, мы однозначно намерены поддержать порядочных, честных людей, идущих в политику Николаева, для работы на благо города. Мы готовы не только привести инвестиции в область, но и участвовать в социальных проектах города и Николаевской области. Возможно, наш производственный коллектив выдвинет своих кандидатов в городской и областной советы. Все только начинается.

Над материалом работала Полина Захарова

Фото: архив Виталия Алайбова