Николаевский ресторатор одержал победу в шоу «Король десертов»

Николаевский ресторатор Олег Чередниченко стал победителем в шоу «Король десертов».

Об этом стало известно во время церемонии «коронации» на проекте, передаёт NikLife.

В качестве приза николаевец получил сертификат на обучение кондитерскому искусству в итальянской школе высокой кухни IFSE и титул первого в Украине «Короля десертов».

В решающем выпуске трое участников-финалистов должны были удивить жюри новыми техниками и грандиозными кондитерскими работами. В первом конкурсе кулинары за три часа попытались оформить собственную кондитерскую витрину, которая должна была состоять из 75 десертов. Вторым этапом стало приготовление десерта в виде короны. Последним стал конкурс по приготовлению свадебных тортов. Десерты должны состоять из пяти ярусов, а на их приготовление участникам дадут 8 часов.

Представляли результат восьмичасовой работы суперфиналисты на красной дорожке, ведь выбирали не просто победителя реалити, а «короля/королеву десертов». По итогу мнения жюри разделились поровну между Олегом и харьковчанкой Рузаной Щербиной. Однако, позиция Татьяны Вербицкой в сторону Олега стала решающей. К слову, она отметила, что на протяжении всего шоу он шел спокойно к победе. В свою очередь за кадром Чередниченко заявил, что подарит ее своему сыну Льву.

- Наконец у меня есть эта корона. Я, как и обещал подарю ее своему сыну. Я просто в восторге, - сказал Олег.

Ранее сообщалось, что ресторатор и угощавшая Кучму пенсионерка из Николаевщины замахнулись на статус «Короля десертов».