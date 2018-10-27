«Укртрансгаз» перечислил «Зоре»-«Машпроект» 25% предоплаты на реконструкцию компрессорной станции Яготин

Согласно условиям договора, предоплата по проекту реконструкции КС Яготин составляет 25% и должна быть перечислена подрядчику до 25 октября 2018 года Свои обязательства по данному пункту заказчик уже выполнил.

Эту информацию подтверждают в Укртрансгазе.

Для реализации столь важного стратегического объекта создана рабочая группа, которую со стороны «Зори»-«Машпроект» возглавляет Анищенко В.Л, первый заместитель генерального директора, главный инженер. Интересы Укртрансгаза представляет Сахно А.М, директор филиала Дирекция строительства и реконструкции газотранспортной системы.

Во время первого выездного совещания представитель ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» отметил, что их предприятие считает данный проект одним из приоритетных, так как «Зоря» ранее никогда не выступала главным подрядчиком в проектах «под ключ», где нужно провести полный цикл работ, начиная от разработки проекта и заканчивая строительством и обустройством инфраструктуры объекта.

«Согласно плану мы должны преступить к началу строительных работ с 1 июля 2019 года ГП «Зоря»-«Машпроект» всегда дорожит своей репутацией надёжного партнера, потому наш коллектив приложит все усилия для того, чтобы выполнить все необходимые работы в срок», - считает главный инженер предприятия.

Как известно, тендер на проведение реконструкции КС Яготин ГП «Зоря-Машпроект» выиграло в сентябре текущего года с закупочной стоимостью 2,248 миллиардов гривен. Договор, между в.и.о. президента АТ «Укртансгаза» Андреем Хоменко и директором ГП «НВГК «Заря-Машпроект» Константином Картошкиным, был подписан 10 октября текущего года. Первые средства в рамках реализации проекта заказчик уже перечислил победителю тендера.