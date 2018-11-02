В африканском руднике нашли огромный изумруд весом 1,1 килограмма

В Замбии в руднике Кагем был найден гигантский кристалл изумруда весом 5655 каратов (1,1 килограмма).

Об этом сообщает «Зеркало недели» со ссылкой на Fox News.

Отмечается, что, согласно текущим оценкам, камни, которые можно обнаружить в руднике, были сформированы сотни миллионов лет назад. Рудник Кагем принадлежит британской компании Gemfields по добыче цветных драгоценных камней. Представители компании отмечают чистоту камня и его золотисто-зеленый оттенок. Изумруд получил название «Инкаламу», что в переводе с местного языка бембу означает «лев». Камень будет выставлен на торги в Сингапуре в ноябре.

В мае 2016 года огромный необработанный алмаз The Constellation («Созвездие») весом 812,77 карат был продан за 63,1 миллиона долларов – это самая высокая цена, когда-либо выплачивавшаяся за подобный драгоценный камень.

Напомним, что в Австралии шахтер нашел крупнейший в мире золотой самородок.