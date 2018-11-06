«Реорганизация предприятия не должна сказаться на качестве предоставления услуг гражданам», - Валентин Гайдаржи на совещании с руководителем ОАО «Укрпочта»

Руководство Николаевской облгосадминистрации обеспокоено позицией ОАО «Укрпочта» относительно возможного прекращения доставки пенсий к абонентам и оптимизации системы почтовых отделений в Николаевской области.

Об этом шла речь в ходе совещания с участием заместителя председателя Николаевской ОГА Валентина Гайдаржи и руководителя Николаевской дирекции ПАО «Укрпочта» Егора Косорукова.

Валентин Гайдаржи выразил позицию Николаевской облгосадминистрации - лишение абонентов возможности пользоваться услугами «Укрпочты» по доставке пенсии недопустимо, особенно в отдаленных населенных пунктах где не существует альтернативы.

Председатель Николаевской облгосадминистрации Алексей Савченко постоянно подчеркивает, что любые действия структур, предоставляющих услуги гражданам, должны в первую очередь учитывать и ориентироваться на интересы общества. Именно поэтому, Николаевская ОГА категорически настаивает на совместном рассмотрении вопроса оптимизации системы отделений ПАО «Укрпочта» на территории Николаевской области.

- Напоминаю, что Николаевская облгосадминистрация в рамках своих полномочий контролирует предоставление всех услуг на территории Николаевской области. Для рассмотрения и принятия решения по оптимизации системы почтовых отделений настоятельно рекомендуем сначала согласовать этот вопрос с облгосадминистрацией, чтобы не допустить попрания интересов общин. Жители, в первую очередь пенсионеры не должны страдать из-за сложности, возникшие между ОАО «Укрпочта» и Пенсионным фондом Украины. Для нас недопустимо закрытия ни одного отделения где нет альтернативы. Мы готовы рассматривать вместе с руководством Николаевской дирекции ПАО «Укрпочта» оптимизацию при условии, что будет создана достойная альтернатива для тех абонентов, которые пользуются услугой, - сказал Валентин Гайдаржи.

Вместе с тем, руководитель Николаевской дирекции ПАО «Укрпочта» Егор Косоруков отметил, что пока четких планов по оптимизации отделений на территории Николаевщины к ним еще не доказано и пообещал в будущем все действия в этом направлении согласовывать с Николаевской ОГА.