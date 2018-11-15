Тигипко стал новым владельцем кораблестроительного завода Порошенко

Сергей Тигипко стал новым владельцем Завода Кузня на Рыбальском. Корпоративные инвестфонды Прайм Эссетс Капитал и ВИК, акционерами которых являются президент Украины Петр Порошенко и народный депутат Игорь Кононенко, подписали пакет документов о продаже завода с компанией Эвинз лимитед из группы ТАС, бенефициаром которой является Тигипко.

Об этом сообщает «Лига.net».

Стоимость проданных акций является коммерческой тайной. Средства от покупателя будут поступать юридическим лицам продавцов отдельными траншами согласно согласованному сторонами графику, заявили в инвестфондах.

Завод Кузня на Рыбальском (ранее – Ленинская кузня) – одно из известных на рынке предприятий судпрома Украины. По состоянию на первое полугодие 2018 года, основными акционерами завода были Прайм Эссетс Капитал (73,9067% акций) и ПАО ЗНКИФ ВИК (20,1280% акций). По данным СМИ, перед продажей завода, его недвижимость передали предприятию Строй-Реновация, который также принадлежит Порошенку и Кононенко.

По итогам 2017 года предприятие увеличило прибыль в 2,2 раза по сравнению с 2016 годом – до 18,62 млн грн. В настоящее время судозавод ведет в рамках гособоронзаказа строительство малых бронированных артиллерийских катеров «Гюрза-М» и десантно-штурмовых катеров проекта «Кентавр».