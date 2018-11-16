Средняя зарплата квалифицированных рабочих выше, чем у работников сферы торговли, – директор Николаевского ОЦЗ

Средний размер заработной платы в вакансиях, содержащихся в базе региональной службы занятости, на 1 ноября 2018 составил 4 тысячи 895 гривен, это на 19,3% выше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (на 2 ноября 2017 года - 4 тысячи 104 гривны).

Об этом сообщил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

«Например, средний размер зарплаты, которую работодатели предлагают для законодателей, высших государственных служащих, руководителей составляет - 6 тысяч 019 гривен, для квалифицированных рабочих с инструментом - 5 тысяч 788 гривен, а работников сферы торговли и услуг - 3 тысячи 976 гривен. Конечно, есть случаи, когда работодатели декларируют высокую зарплату в вакансиях, а по факту выплачивают значительно меньше, и есть такие, которые отмечают низкий размер оплаты труда, а в реальности выплачивают больше. Именно поэтому мы с нашими клиентами-работодателями проводим информационно-разъяснительную работу совместно с нашими социальными партнерами по легализации занятости и заработной платы», - рассказал руководитель ОЦЗ.

Самый высокий размер оплаты труда на сегодняшний день предлагается в таких вакансиях, как главный инженер проекта (15 тысяч гривен), облицовщик строительный (15 тысяч гривен), начальник службы в транспортной сфере (12 тысяч 850 гривен), водитель троллейбуса (12 тысяч гривен).