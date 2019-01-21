Верховная Рада дала преференции для добычи урана – это коснется Николаевщины и фирмы, связанной с Аваковым

В бюджетную ночь нардепы «протолкнули» семь лоббистских поправок. Бюджет страны не был бы принят два месяца назад, если бы Рада не поддержала ряд скандальных поправок в пользу определенных олигархов и депутатов.

Об этом сообщает «Экономическая правда».

В ночь на 23 ноября депутаты приняли законопроект так называемого бюджетного пакета - изменения в Налоговый кодекс. После этого принятие самого бюджета уже стало простой формальностью. После двухчасовых примерок поддержку зала получила комбинация из семи учтенных поправок к законопроекту: 151, 152, 301, 303, 541, 550 и 577.

Правка 301 освобождает предприятия от уплаты ренты на добычу ураносодержащих полезных ископаемых на стадии разведки. Интерес в этой области прослеживается как со стороны окружения главы МВД Арсена Авакова, так и президента Петра Порошенко.

В марте 2016 года Николаевский облсовет, не без скандала, дал разрешение на разработку урановых месторождений фирме «Атомные энергетические системы», которую ряд СМИ связывал с криминальным авторитетом из команды главы МВД Арсена Авакова. В Николаевской области компания может добывать руду на Сафоновской и Михайловской площадях.

После этого прокуратура Николаевской области уличила предприятие "Атомные энергетические системы" в подлоге, позднее ГПУ провела обыски в Госгеонедрах по делу о не предоставлении разрешений на добычу урана на Николаевщине.

Государственная служба геологии и недр 28 февраля 2017 года в первый раз выдала ООО «Атомные энергетические системы Украины» специальные разрешения на разработку четырех месторождений урановых руд в Николаевской и Днепропетровской областях. После этого последовали судебные разбирательства и в ноябре 2018 года Госслужба недр повторно разрешила фирме, связанной с Аваковым, добывать урановую руду на Николаевщине.

И о других правках в пользу олигархов. Правками 151 и 152 депутаты зацементировали схему с посредниками в сфере оценки имущества, которая будет приносить ее бенефициарам сотни миллиардов гривен ежегодно. Эти поправки были одобрены под давлением депутатской группы «Возрождение», членов которой СМИ называют бенефициарами схемы с посредниками.

Правка 303 стала подарком для крупнейших металлургических холдингов страны – в первую очередь для «Метинвеста» Рината Ахметова и «Ferrexpo» Константина Жеваго. Рента на добычу железной руды была повышена только на 0,8% - до 8,8%, хотя международные партнеры настаивали на более существенном повышении ренты.

Правка 541 облегчила жизнь аграрному холдингу «Кернел» Андрея Веревского. Нардеп от БПП Алексей Мушак, который внес правку, является его родственником.

Всем представителям аграрной отрасли и пищевой промышленности, которые расширяют производственные мощности и строят новые объекты, отменили уплату так называемого «долевого участия» в местные бюджеты, которая может достигать до 10% от общей сметной стоимости строительства таких объектов.

Правкой 550 нардеп из БПП Михаил Кобцев фактически пролоббировал отмену импортной пошлины на гранулы, из которых производят пластиковые бутылки. Ранее их ввозили с таможенной ставкой в 1%, теперь она будет нулевой.

Правка 577 нардепа из БПП Николая Люшняка предоставила «Укрспирту» монополию на производство спиртных дистиллятов.