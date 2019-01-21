Потребителям электрической энергии Николаевской области!

11 июня 2017 года вступил в силу Закон Украины «О рынке электрической энергии» от 13.04.2017 № 2019-VIII (далее - Закон), тем самым начался процесс реформирования электроэнергетической отрасли в Украине.

Одним из основных этапов реформы стало отделение деятельности по распределению электрической энергии от функций производства, передачи и снабжения, то есть создание соответствующих отдельных юридических лиц. Итак, существующие сегодня энергоснабжающие компании приняли меры по отделению оператора системы распределения от поставок электрической энергии путем создания соответствующего субъекта хозяйствования.

На заседании НКРЭКУ, которое состоялось 14.06.2018 года в форме открытого слушания, принято решение о выдаче лицензии на поставку электрической энергии потребителю - ООО «Николаевская электропоставляющая компания» (постановление от 14.06.2018 года № 429). ООО «Николаевская электропоставляющая компания» осуществляет поставку электрической энергии по свободным ценам и как поставщик универсальных услуг.

Главной целью компании является поставка электроэнергии всем потребителям, в т.ч. бытовым и малым небытовым, расположенным на территории Николаевской области. Должны отметить, что перезаключать договора на пользование электрической энергии (для населения) не требуется. Согласием с условиями договора на поставку электрической энергии поставщиком универсальных услуг является оплата счета, полученного от ООО «Николаевская электропоставляющая компания», или потребление любых объемов электрической энергии, или подписание заявления-присоединения к условиям договора на поставку электрической энергии поставщиком универсальных услуг.

Выполняя требования п.8 постановления НКРЭКУ от 14.03.2018 г. № 312 ООО «Николаевская электропоставляющая компания» разместила договор на поставку электрической энергии поставщиком универсальных услуг в средствах массовой информации и на веб-сайте компании www.elektropostach.mk.ua для ознакомления с его условиями.

Должны отметить, что с 1 января 2019 изменились лицевые счета потребителей и реквизиты для оплаты за электрическую энергию. Отныне, оплату за электрическую энергию нужно осуществлять на счета отделов ООО «Николаевская электропоставляющая компания». Оплата на счета АО «Николаевоблэнерго" не будет засчитываться, как оплата потребленной электроэнергии за январь 2019 года.

С 20 января 2019 бытовые потребители электрической энергии получат счет-сообщение от ООО «Николаевская электропоставляющая компания» с новым лицевым счетом и с новыми реквизитами. В счете будет указана сумма рекомендованного аванса за январь 2019 года. При этом, если стоимость обьема Вашего фактического потребления электроенергии больше или меньше суммы рекомендованной к оплате, в счете-сообщении предусмотрена графа «Сплачую" для внесения нужной суммы.

Обращаем Ваше внимание, что оплата счета-сообщения является согласием с условиями договора на поставку электрической энергии поставщиком универсальных услуг с ООО «Николаевская электропоставляющая компания» и автоматически подключит потребителя к услугам компании.