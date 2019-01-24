В 2018 году пользователи заплатили $87,7 миллиардов за условно-бесплатные игры

Условно-бесплатные игры в 2018 году принесли своим создателям $87,7 миллиарда выручки.

Об этом сообщает «Itc.ua» со ссылкой на отчет аналитической компании SuperData.

Самым прибыльным стал онлайн-шутер Fortnite: Battle Royale в стиле «королевской битвы» - компания-разработчик Epic Games заработала на своем хите около $2,4 миллиарда.

По данным аналитиков, на условно-бесплатные игры пришлось 80% всех расходов на все цифровые игры в 2018 году. Отмечается, что F2P-игры особенно популярны в Азии – 62% трат в них совершили именно жители азиатских стран. Кроме того, лишь 3 из 10 самых прибыльных условно-бесплатных брендов (Fortnite, League of Legends и Pokemon Go) принадлежат неазитским компаниям.

По мнению аналитиков, цифры доклада свидетельствуют о постепенной переориентации игровой индустрии на концепцию «игра как сервис», а также прогнозируют увеличение числа релизов условно-бесплатных проектов.

Напомним, ранее сообщалось, что британская домохозяйка выиграла 1,3 миллионов фунтов в онлайн-игре.