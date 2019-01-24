Мэрия Николаева на проектную документацию для строительства детсада в микрорайоне Северный уже потратила 1,5 миллиона гривен

В течении трех лет из бюджета города Николаева было выделено 1,5 миллиона гривен на разработку проектной документации для строительства детского сада в микрорайоне Северный.

Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Николаевского городского совета Павел Зоткин, ссылаясь на информацию портала публичных закупок Prozorro.

«Фокусников вызывали? Как можно превратить 1,5 млн. грн. в бумагу только на одном объекте, нам показывает сайт Прозорро подчиненных мэра Сенкевича, представляющих его в КП Капитальное строительство Николаева. Так, за 3 года упорной работы они показали, как вместо 3-х капитально отремонтированных крыш, или 6 капитально отремонтированных лифтов (и т.д.) можно превратить реальные деньги горожан в несколько папок бумаг. К огромному сожалению, шансы того, что при этой власти детский сад будет построен стабильно уменьшаются, ведь корректировать проекты можно вечно, а безнаказанность чиновников очевидна. Вот такие вот чудеса)», - написал Зоткин.

При этом, депутат опубликовал на странице скриншоты закупок, из которых следует, что в июле 2017 года КП подписало договор на разработку проекта «Новое строительство дошкольного учебного учреждения по ул. Лучевая в микрорайоне Северный г. Николаева» с ООО «АРХ дизайн» на сумму 130 тысяч 22 гривны. Проект должен был быть выполнен до конца 2017 года.

Еще один договор на «Новое строительство дошкольного учебного учреждения по ул. Лучевая в микрорайоне Северный г. Николаева» был заключен в августе 2017 года. Согласно ему ООО «Институт Градпроект» должен был за 1 миллион 42 тысячи гривен до 31 декабря 2017 года разработать проект.

Вместе с тем, в ноябре-декабре 2016 года город уже заказывал эту же услугу на данный объект. Тогда фирма «АРХ дизайн» получила 411 тысяч 512 гривен.

Несмотря на это, уже в 2018 году, КП «Капитальное строительство Николаева» перечислило ООО «Институт Градпроект» 699 тысяч 859 гривен. В назначении платежа, датированном 22 декабря 2018 года указано, что во столько обошлась документация на «Новое строительство дошкольного учебного учреждения по ул. Лучевая в микрорайоне Северный г. Николаева».

Стоит отметить, что с начала 2015 года компания «Институт Градпроект» (зарегистрирована в г. Харькове, собственник и директор Алексей Рябко, уставной фонд – 1000 гривен) получила из бюджета города Николаева 1 миллион 312 тысяч 440 гривен, компания «АрхДизайн» (зарегистрирована в Николаеве, собственник Надежда Демина, директор Кристина Сафарова) – 1 миллион 968 тысяч 720 гривен. Еще одна компания с аналогичным названием «АрхДизайн» (зарегистрирована в Николаеве, собственники Ирина Шандрик и Виктория Слижевская, директор Денис Репченко) за разработку проектов получила 694 тысячи 188 гривен.

Как известно, ранее сообщалось, что на строительство детского сада в микрорайоне Северный городская власть Николаева заказала сразу два проекта

Напоминаем, что мэр Николаева Александр Сенкевич заявлял о том, что строительство детского сада на Северном обойдется в 80 миллионов гривен.