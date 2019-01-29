Итальянскому модному дому «Gucci» могут выдвинуть налоговые претензии на $2,3 миллиарда

Задолженность торгового дома «Gucci» по налоговым платежам составляет $1,6 миллиарда. Вместе со штрафами эта сумма может дойти до $2,3 миллиарда.

Об этом сообщает «Лига» со ссылкой на «Bloomberg» и данные аудита, проведенного по запросу властей Италии.

Основное внимание аудиторов было обращено на швейцарскую компанию Luxury Goods International. Она является «дочкой» французского холдинга Kering SA, который владеет «Gucci». Деятельность компании проверяли за период с 2011 по 2017 год.

Kering SA придется заплатить от €1,3-2 млрд ($1,5-2,3 млрд) для урегулирования задолженности. Эта сумма включает в себя штрафы за просрочку. Отчет аудиторов еще должно рассмотреть налоговое агентство Италии и принять окончательное решение.

В конце 2017 года полиция Италии провела обыски в офисах Gucci в Милане и Флоренции. По мнению правоохранителей, торговый дом выручку от продаж в Италии вносил в отчетность своего швейцарского подразделения и таким образом снижал сумму уплачиваемых налогов.

Gucci – крупнейший бренд из принадлежащих Kering SA. Также она владеет аукционным домом Christie’s и модными марками Stella McCartney, Alexander McQueen, Yves Saint Laurent. Принадлежит Kering SA французскому миллиардеру Франсуа Пино, чье состояние в конце 2017 года Forbes оценивал в $26,5 миллиарда.

Напомним, что ранее американская компания Michael Kors купила модный дом Gianni Versace за 1,83 миллиарда евро.