Норвежская компания построит на Николаевщине солнечную электростанцию стоимостью 180 миллионов евро

Норвежская компания Scatec Solar построит в Николаевской области солнечную электростанцию ​​мощностью 150 мегаватт. Общая стоимость проекта составляет 180 миллионов евро.

Об этом сообщает «Громадське».

Соглашение о начале строительства электростанции подписали во время Украино-норвежского бизнес-форума.

Это уже не первая инвестиция этой компании в возобновляемую энергетику Украины. Так Scatec Solar строит еще одну СЭС в Николаевской области общей мощностью 47 мегаватт. Кроме этого, в Черкасской области начали строить электростанцию ​​мощностью 30 мегаватт.

Во время форума подписали и соглашение о строительстве ветровых и солнечных электростанций с рядом других норвежских компаний. Общая стоимость проектов по возобновляемой энергетике, которые норвежский бизнес планирует реализовать в Украине, составляет около 1 миллиарда евро.

Отметим, что сейчас норвежские инвесторы начали энергетический проект по возобновляемой энергетике в Украине. В частности, на границе с Крымом построят самую большую ветроэлектростанцию ​​Украины «Сиваш». К финансированию проекта присоединился ЕБРР.