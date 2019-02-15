На Николаевщине двухмесячный мальчик нуждается в помощи в борьбе со спинальной мышечной атрофией

В Николаевской области двухмесячный ребёнок нуждается в помощи в сборе денег на лечение спинальной мышечной атрофии.

Об этом идёт речь в письме от друга семьи, пришедшем на редакционную почту «Преступности.НЕТ».

Так, с трёх недель жизни Марка Скоробогатова его руки и ноги стали слабеть и за короткое время стали практически не подвижны. После всех обследований ребёнку поставили диагноз - СМА1 (спинальная мышечная атрофия 1 тип) - генетическое наследственное заболевание.

«Тип 1, или болезнь Верднига-Гофымана— наиболее неблагоприятная форма SMA. Дети испытывают недостаток моторного развития, имеют трудности с дыханием, затруднения с сосанием и глотанием. Проявляется у детей в период от рождения до 6 месяцев. Большинство деток с таким диагнозом не доживаю до 2 лет», - пишет отец ребёнка Александр в Instagram.

Для того чтоб поддерживать нормальное состояние ребёнка небходима дорогостоящая аппаратура (НИВЛ, откашливатель, портативный аспиратор, пульсоксиметр, мешок Амбу).

«На данный момент, с помощью друзей, родственников, знакомых и коллег купили: аспиратор, мешок Амбу и пульсоксиметр. Осталось купить: НИВЛ- 13000€, откашливатель- 7000$. Для нашей семьи это неподъёмная сумма. А аппараты нужны уже! Обращаюсь ко всем с просьбой помочь собрать нужную сумму. Кто может деньгами, а кто репостом. Благодарю всех неравнодушных к нашему горю», - отметил Скоробогатов.

Карта ПриватБанка на имя матери Анны Скоробогатовой: 4149 4991 2121 9834

Карта Банка Аваль на имя отца Александра Скоробогатова: 4149 5100 6210 0401