Николаевский апелляционный суд отменил приговор уголовникам, напавшим на Барашковского – будет новое рассмотрение дела

Николаевский апелляционный суд отменил приговор двум нападавшим на Дениса Барашковского и отправил дело на новое судебное рассмотрение.

Об этом Денис Барашковский написал на своей странице в Facebook.

Напомним, что 12 апреля 2017 года двое нападавших стреляли в николаевского общественника Дениса Барашковского. Он получил ранение в лопатку и руку. По подозрению в нападении на Барашковского задержали двоих ранее судимых жителей Николаева Геннадия Сидоренко и Сергея Денежко. В июле 2018 года суд признал их виновными в нападении на Барашковского и наказал 6 годами и 6 месяцами лишения свободы.

Апелляционную жалобу подавали адвокаты обвиняемых, ее удовлетворили частично. Обвиняемые продолжают находиться в СИЗО, меру пресечения им продлили на 60 суток.

«Причины развала дела я называл неоднократно: это и исчезновение важных видеодоказательств, и постоянные замены прокуроров по делу, которые приходят, не понимая, что происходит. Понятно, что заказчик делает все, чтобы его фамилия не прозвучала в зале суда… Не рано ли председатель ОГА Алексей Савченко отчитался, что нападавшие понесут наказание по делу Барашковского? Может в следующем деле появится какой-то один прокурор, Тарас Дунас, Юрий Луценко? Неужели мне самому, с двумя пулями в руке и спине, надо было их задержать, чтобы они сели за решетку? Неужели правоохранительная система такая слабая и коррумпированная, что можно такие дела разваливать и в очередной раз доказывать, что государство не является твоим защитником?!» - заявил Барашковский.

Фото и видео – «Свідок.Інфо»

Отметим, что Денис Барашковский был осужден и отсидел более 11 лет в тюрьме за совершение ряда разбойных нападений и убийство сотрудника милиции Эдуарда Мищенко. Также Денис Барашковский является родным братом застреленного 10 февраля 2016 года николаевского бизнесмена Петра Барашковского.