На базе Южно-Украинской АЭС намерены построить завод по производству ядерного топлива

Министерство энергетики и угольной промышленности намерено во второй половине 2019 года объявить конкурс на строительство завода для производства ядерного топлива в Южноукраинске в Николаевской области.

Об этом журналистам сообщил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, пишет «Левый берег».

- Через полгода мы будем объявлять конкурс на строительство завода. Мы построим завод на базе Южно-Украинской АЭС, - сказал он.

Насалик пояснил, что завод будет располагаться в Южноукраинске, потому что там производятся хвостовики тепловыделяющих сборок, необходимые для производства ядерного топлива.

Для строительства завода необходимо около 120-130 миллионов долларов инвестиций, при этом, если завод возьмет на себя выпечку топливных таблеток, объем необходимых инвестиций может увеличиться до 400 миллионов долларов. Насалик отметил, что технологию производства ядерного топлива подтвердила американская Westinghouse и компания готова финансово помогать.

Раньше под сооружение ядерного завода были выделены 6,8 га возле поселка Смолино (Кировоградская область). Планировалось, что строительством будет заниматься российская «ТВЭЛ». Но в связи с агрессией Российской федерации решение было пересмотрено. В октябре 2015 года министр энергетики и угольной промышленности Украины Владимир Демчишин заявил, что «ТВЭЛ» не выполняет свои обязательства по строительству завода по производству ядерного топлива в Кировоградской области, поэтому соглашение будет разорвано.

В декабре 2016 года новый министр Игорь Насалик сообщил, что Украина снова планирует строить завод по производству тепловыделяющих сборок для атомных электростанций.

Напомним, что ранее чехи продали для Южно-Украинской АЭС европейского и украинского оборудования на треть миллиарда.