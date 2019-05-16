В Кабмине с 1 октября запускают монетизацию льгот на оплату услуг ЖКХ

С 1 октября 2019 года в Украине стартует монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Об этом сообщается на сайте Министерства социальной политики.

Отмечается, что параллельно будут функционировать две системы предоставления льгот в денежной форме - наличная и безналичная.

Льготы в безналичной форме будут назначаться в автоматическом режиме, по примеру безналичного предоставления субсидий через «Ощадбанк». Для этого банк будет вести в соответствующих автоматизированных системах персонифицированный учет льготников и средств, которые будут поступать на счета. Затем «Ощадбанк» будет осуществлять перевод средств на счета управляющих, объединений, исполнителей коммунальных услуг на основании договоров, заключаемых между ними и АО «Ощадбанк».

«Такой механизм разработан для обеспечения максимального удобства категорий граждан, имеющих право на льготы и которые привыкли не тратить силы и время на оплату ЖКХ. Речь идет, прежде всего, о людях пожилого возраста, привыкших к устоявшемуся алгоритму действий и которые не хотят его менять», - отмечается в сообщении.

Льготы в наличной форме назначаться всем желающим на основании их заявлений в органы соцзащиты, которые будут формировать ежемесячно до 25 числа и передавать их в Минсоцполитики. Обработав полученные реестры, министерство будет направлять их в АО «Ощадбанк» и переводить указанном банке средства для выплаты монетизированных льгот.

Таким образом, средства будут поступать на личные счета льготников, которые смогут снять их со своего счета в любое время.

Напомним, ранее в Минсоцполитики сообщили, что четверть украинцев, которые получили субсидии наличными, не заплатили за коммуналку вовремя.