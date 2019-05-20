«Первомайский водоканал» является одним из наибольших должников Николаевщины по уплате налогов

В Главном управлении ГФС в Николаевской области заявили, что на КП «Первомайский горводоканал» сложилась наихудшая ситуация с уплатой налогов и сборов среди предприятий, которые оказывают услуги по водоснабжению и водоотведению на территории области.

Об этом говорится в сообщении ведомства.

Так, на территории Николаевщины функционирует около 80 предприятий, которые оказывают услуги водоснабжения и водоотведения, из которых около 79 предприятий состоят на учете в территориальных подразделениях фискальной службы области, и 1 предприятие, а именно ГКП «Николаевводоканал» − на учете в Офисе крупных налогоплательщиков ГФС Украины.

Отмечается, что «Николаевводоканал» обеспечивает стабильное предоставление услуг централизованного питьевого водоснабжения и централизованного водоотведения жителям города, также придерживается налоговой дисциплины и вовремя платит налоги и сборы в бюджет.

«Указанное предприятие представляет значительный актив органов местного самоуправления, которые уделяют значительное внимание развитию и обеспечению динамики его работы. В Главном управлении ГФС в Николаевской области, считают, что такая заинтересованность органов местного самоуправления в обеспечении эффективной работы ГКП «Николаевводоканал» обусловлена финансированием модернизации инфраструктуры предприятий за счет средств Европейского инвестиционного банка», - говорится в сообщении.

Своевременно платит налоги, а также не допускает начисления штрафных санкций и КП «Водоснабжение города Вознесенска».

Другая ситуация сложилась на ГКП «Очаковводоканал». Предприятие имеет долг по уплате налогов и сборов в бюджет, а также платежей по единому взносу, которые являются основой для начисления и выплаты пенсий нынешним и бывшим работникам. Учитывая это, Главное управление ГФС в Николаевской области обратилось к Очаковскому городскому совету с предложением относительно выделения средств для погашения задолженности ГКП «Очаковвводоканал» перед бюджетом. ГФС Николаевщины рассчитывает, что в ближайшее время Очаковским городским советом будет принято позитивное решение относительно погашения налогового долга ГКП «Очаковводоканал».

Наихудшая ситуация с уплатой налогов и сборов сложилась на КП «Первомайский горводоканал». Предприятие является одним из наибольших должников Николаевской области перед бюджетом. Общая сумма долга предприятия, по состоянию на 1 мая, составляет почти 30 миллионов гривен. В частности, долг сформировался преимущественно за счет неуплаты самостоятельно задекларированных сумм налоговых обязательств. Кроме того, КП «Первомайский горводоканал» имеет задолженность по уплате единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование в сумме 29,5 миллионов гривен, взыскание которой осуществляется через органы государственной исполнительной службы.

При этом отмечается, что ГФС Николаевщины многократно обращалось к органам местного самоуправления города Первомайска относительно погашения долгов предприятия перед государственным бюджетом и уплаты единого взноса, однако вопрос до сих пор не решен.

С целью погашения задолженности по КП «Первомайский горводоканал» Главным управлением ГФС в Николаевской области были приняты предварительные меры взыскания, в частности: - выставлены налоговые требования к КП «Первомайский горводоканал»; - приняты меры относительно описания имущества в налоговый залог; - направлен иск в суд относительно получения разрешения на реализацию залогового имущества; - выставлены инкассовые поручения на списание средств с расчетных счетов; - приняты меры по изъятию наличности КП «Первомайский горводоканал»; - направлены письма в Первомайский городской совет относительно содействия в решении вопроса погашения налогового долга.

На данный момент, ГФС в Николаевской области осуществляет исчерпывающие мероприятия по погашению налогового долга КП «Первомайский горводоканал», в пределах действующего налогового законодательства.

«Органы местного самоуправления заинтересованы в обеспечении эффективной работы коммунальных предприятий, которые оказывают услуги по водоснабжению и водоотводу. От качественного предоставления услуг отмеченными предприятиями зависит уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления. Вопрос погашения налогового долга коммунальных предприятий, которые оказывают услуги по водоснабжению и водоотводу, должен быть приоритетным для органов местного самоуправления. Оплаченные вовремя налоги - это залог своевременного финансирования здравоохранения, образования и других важных социальных обязательств государства перед гражданами», - говорится в сообщении.

Напомним, что 6 мая, КП «Первомайский городской водоканал» отключили от снабжения электроэнергии из-за долга населения за водув размере 7 миллионов гривен.