Суд разрешил холдингу олигарха Фирташа взыскать $250 миллионов с государственного Одесского припортового завода

Киевский апелляционный суд подтвердил решение Стокгольмского арбитража на территории Украины и позволил компании «Ostchem Holding Limited» Дмитрия Фирташа взыскать более 250 миллионов долларов с государственного Одесского припортового завода.

Соответствующее решение суд принял в конце апреля 2019 года, сообщает «Громадське».

В частности, речь идет о взыскании с ОПЗ 193,25 миллиона долларов основного долга перед компанией Фирташа и 57,97 миллиона долларов пени и штрафов.

Отметим, что в июле 2018 года Верховный суд постановил взыскать с ОПЗ 6,7 миллиарда гривен долга в пользу компании Фирташа и отправил это дело на повторное слушание. Долги Одесского припортового завода перед компанией украинского олигарха Дмитрия Фирташа составляют около 250 миллионов долларов. Именно они стали причиной неудачных попыток приватизации ОПЗ в прошлом.

Напомним, ранее сообщалось, что суд Кипра по запросу российского банка арестовал активы украинского олигарха Фирташа.