Жена директора ДЖКХ Николаева, будучи миллионершей, хочет стать специалистом управления, у которого арендует помещение

Супруга директора департамента жилищно-коммунального хозяйства Николаевского городского совета Сергея Коренева Юлия, устраивается главным специалистом в управление коммунальной собственности николаевской мэрии.

Об этом свидетельствует декларация кандидата на должность Юлии Кореневой, размещенная на сайт НАПК.

Документ был опубликован 16 мая этого года. Из него следует, что Коренева претендует на должность главного специалиста управления коммунальной собственности Николаевского городского совета. В декларации кандидат указала супруга Сергея Коренева, который занимает должность директора Департамента ЖКХ (в опубликованном документе эта информация отсутствует) и двоих детей (сына и дочь). При этом Коренева с супругом владеют квартирой площадью в 55,8 квадратных метров с 2007 года. Также Юлия владеет квартирой площадью в 52 квадратных метра с 2016-го года и третью еще одной квартиры на 48,4 «квадрата» с 2009 года. На супруга Кореневой зарегистрирован земельный участок на тысячу квадратных метров. В разделе доходов, Юлия указала стипендию в размере 44 тысяч 240 гривен.

На банковском счете Коренева хранит 2 миллиона 200 тысяч гривен. В то время, как ее муж указал, что владеет 230 тысячами долларов и 400 тысячами гривен наличными.

Помимо этого у Кореневой есть автомобиль Toyota Highlander 2014 года выпуска. Что касается корпоративных прав, то ей принадлежат 30% ООО «НИКСИТИ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».

Стоит отметить, что в августе 2018 года, управление коммунальной собственности передало в аренду компании, частью которой владеет Юлия Коренева, помещение общей площадью 87,9 квадратных метров. Тем же решением, право аренды городской собственности получил предприниматель Петр Паршенко. К слову, в декларации Кореневой указано, что право на треть квартиры с ней делит Елена Паршенко.

В неофициальной базе всех жителей Украины можно найти информацию, что все трое когда-то были прописаны по одному и тому же адресу.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что управление коммунального имущества Николаевской мэрии упрекнули в том, что оно не выполняет свои обязанности.