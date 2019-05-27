Мэрия Николаева хочет одолжить у банка четверть миллиарда гривен – проценты по кредиту могут достигнуть 21% годовых

В Николаеве мэрия провела 27 мая организационное заседание конкурсной комиссии по отбору банка для местного займа в бюджет города.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения департамента городского головы.

По словам вице-мэра Владимира Крыленко, в городской казне средства обычно появляются в ноябре-декабре, когда по объективным причинам их не успевают использовать. Поэтому для выполнения необходимых работ в летний период нужно взять ссуду. Вопрос рассматривался на бюджетной комиссии горсовета. Директор департамента экономического развития городского совета Татьяна Шуличенко сообщила, что порядок конкурсного отбора утвержден распоряжением мэра.

- С целью привлечения средств в бюджет развития для финансирования расходов, касающихся обновления стратегических объектов, и ради удовлетворения интересов территориальной громады города Николаева, учитывая выписку из протокола заседания бюджетной комиссии, распоряжением городского головы утвержден Порядок проведения конкурсного отбора банковского учреждения для осуществления местного займа в бюджет города Николаева и состав конкурсной комиссии, - сказала Татьяна Шуличенко.

В мэрии сказали, что согласно законодательству, процедура проведения конкурса не является обязательной, однако с целью обеспечения прозрачности и открытости деятельности городских властей принято такое решение. Предполагается, что 11 июня состоится рассмотрение поданных предложений.

В объявлении о конкурсе указана сумма кредита – 240 миллионов гривен. Срок, на который берут местный займ – до 48 месяцев с момента заключения кредитного договора, с правом досрочного погашения и отсрочки погашения тела кредита до одного года. Процентная ставка за пользование кредитными средствами не превышает 21% годовых.

Отметим, что если кредит возьмут под 21% годовых в июне и погасят в ноябре, т.е. через пять месяцев, то проценты обойдутся в 21 миллион гривен. Если же процентная ставка будет меньше, или срок погашения кредита дольше, то и сумма процентов будет другой. К примеру, если кредит при максимальной процентной ставке погасят через 4 года, то сумма процентов достигнет 201,6 миллиона гривен. Без конкретных цифр о сроке кредита и процентной ставке пока еще рано говорить о точной сумме, которую придется выплатить как проценты.