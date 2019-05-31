Николаевская бригада морской авиации заказала ремонт вертолета за 24 миллиона гривен

В Николаеве воинская часть А1688 (10-я отдельная морская авиационная бригада ВМС Украины) 5 апреля заключила соглашение с ГП «Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» о ремонтных услугах на 24,16 миллиона гривен.

Об этом сообщают «Наші гроші» со ссылкой на данные системы «Прозорро».

До 20 ноября 2019 года выполнят капитальный ремонт военного противолодочного вертолета Ми-14ПЛ без обеспечения посадки на воду и агрегатов. В частности его дооборудуют сигнализатором обледенения, метеолокатором, радионавигационной системой, курсовертикалью, антенной, усилителем внутренней связи, абонентским аппаратом, навигационным индикатором. Цена включает топливо на испытания и на обратный перелет. Вертолету установят межремонтный ресурс 1 тысяча часов в течение восьми лет.

Напомним, в июле 2017 года эта же воинская часть заказывала у «Авиакона» исследовательский ремонт другого вертолета Ми-14ПЛ с таким же межремонтным ресурсом за 26,2 миллиона гривен. Как и тогда, закупку провели по переговорной процедуре из-за отсутствия конкуренции.

Ранее Антимонопольный комитет за сговор оштрафовал поставщиков питания для армии на 870 миллионов гривен.