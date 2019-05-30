Глава «Укравтодора» Новак заявил, что на Николаевщине худшие дороги в Украине

Руководитель «Укравтодора» Славомир Новак полагает, что на Николаевщине худшие в Украине дороги.

Об этом он заявил в интервью изданию «Сегодня».

В интервью отмечается, что Новак возглавляет «Укравтодор» уже 2,5 года.

- Я бы сказал, что худшие дороги – на Николаевщине. Это дороги Н-14 Николаев – Кропивницкий и Н-11 Николаев – Днепр. Я думал, что многое в жизни видел, но когда проехал по Николаевщине впервые, то понял, что в Украине есть объекты, которые дорогами назвать трудно.

- В этом году проводим ремонт худших дорог..: Н-11 Николаев – Днепр, Н-14 Николаев – Кропивницкий. В этом году полностью завершим участок Н-14 от границы Николаевской области до Кропивницкого, а также в северной части Николаевщины, где покрытие будет выполняться в бетоне, - говорит Новак.

Приоритетным проектом Новак называет «GO Highway» – транспортный коридор, который проходит от границы с Польшей через Львов – Тернополь – Хмельницкий – Винницу – Умань – Одессу – Николаев – Херсон. При этом в Николаевской области этот коридор пройдет по дороге М-14, которая находится в относительно нормальном состоянии.

В 2017 году сообщалось, что глава «Укравтодора» Новак получил надбавку к зарплате и получает 700 тысяч гривен в месяц. Ранее Новак сделал своим замом скандального чиновника, известного по схеме уклонения от тендеров.