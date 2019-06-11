Во «Владимирском лесхозе» на Николаевщине нашли новые нарушения – на этот раз незаконно отдали в аренду 280 гектаров земли

В Николаевской области государственное предприятие «Владимирское лесное хозяйство» незаконно отдало в аренду частной фирме 280 гектаров из лесного фонда общей стоимостью 15,7 миллиона гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Николаевской области.

Эти земли предназначались для того, чтобы на них высадили лес, но фирма их использовала для ведения товарного сельхозпроизводства. Аренду оформили под видом договоров о совместной деятельности. При этом передать в пользование земли лесного фонда может только Кабинет министров Украины, который согласие на их передачу не давал.

В связи с этим прокуратура подала иск в Хозяйственный суд Николаевской области о признании недействительным договора между лесхозом и фирмой, и чтобы частное предприятие вернуло земли в распоряжение государства.

Напомним, ранее сообщалось, что «Владимирское лесное хозяйство» незаконно отдало в аренду 347 гектаров земли.